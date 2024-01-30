الرئيس الإماراتي يبحث مع قورتولموش العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في قصر البحر بالعاصمة أبو ظبي، العلاقات الثنائية، وملفات إقليمية ودولية.

وأكد قورتولموش، خلال اللقاء، عن امتنانه جراء المستوى الذي وصلت إليه العلاقات التركية الإماراتية، مؤكدا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين بشكل أكبر.

وأشار قورتولموش إلى افتتاح مكتب لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية اليوم في الإمارات، مشيرا إلى إمكانيات التعاون الكبيرة بين بلاده والإمارات في التكنولوجيا الفائقة وصناعات الدفاع.

كما أعرب رئيس البرلمان التركي عن شكره للإمارات جراء موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مشددا أنه يجب على دولة المنطقة التحرك بشكل مشترك لضمان وقف فوري لإطلاق النار في فلسطين في أسرع وقت ممكن وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الإمارات في فبراير/ شباط القادم، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية أكثر وأكثر.

والأحد، زار رئيس البرلمان التركي العاصمة البحرينية المنامة، في جولة خليجية تشمل الإمارات أيضاً.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى قورتولموش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، كما شارك في افتتاح مكتب "أسيلسان" في العاصمة أبو ظبي.