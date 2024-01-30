عاهل السعودية وأمير الكويت يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الملك سلمان أمير الكويت في قصر "العرقة" بالرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجرى "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما جرى خلال الزيارة "تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط بين البلدين، واستعراض العلاقات الوثيقة وسبل تنميتها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه.

وفي سياق متصل، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين البلدين ترأسها أمير الكويت وولي العهد السعودي، وفق المصدر ذاته.

وتم بحث "أوجه العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الأصعدة، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

كما قلد ولي العهد السعودي، أمير الكويت قلادة الملك عبد العزيز (رفيعة المستوى بالبلاد) تقديرا له، وفق المصدرين السعودي والكويتي.

وعقب ذلك غادر أمير الكويت الرياض عائداً إلى بلاده، وكان في مقدمة مودعيه ولي العهد السعودي.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلفاً لسلفه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.