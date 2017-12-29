مشكلة البطارية تعصف بهواتف سامسونج مجدداً والمستخدمون يشتكون "نوت 8"

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف "غالاكسي نوت 8" من مشكلة جديدة في بطاريات أجهزتهم، بعدما أجهزت مشكلة انفجار البطارية على النسخة رقم 7 من الهاتف الذكي.

وقال بعض مستخدمي الهاتف الأحدث بين هواتف سامسونج إن هواتفهم توقفت عن العمل بشكل كامل، بعدما فرغت من الشحن ووصول البطارية إلى 0%.

وذكر بعض هؤلاء المتضررين على منتدى سامسونج الرسمي أنهم حاولوا مراراً إعادة تشغيل الهواتف بعد توقفها، إلا أن محاولاتهم جميعها باءت بالفشل، بما في ذلك إدخاله في الوضع الآمن واستخدام شواحن وكابلات بديلة أملاً في إعادة شحنه.

وفي محاولة لاحتواء المشكلة، نصحت سامسونج مالكي الهواتف المتضررة بضرورة التوجه إلى أقرب فروع الشركة الرسمية واستبدال الهاتف عبر الضمان المرفق به.

وليست هذه المشكلة الأولى على صعيد بطاريات هواتف سامسونج، فقد واجه جهاز "غالاكسي نوت 7" مشكلة انفجار البطارية في أيدي عدد كبير من مستخدميها، وهو ما استدعى من الشركة سحبه من الأسواق وهو ما شكل الحدث الأبرز في سوق الهواتف الذكية العام الماضي.