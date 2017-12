مقولة أردوغان "العالم أكبر من خمسة" تتحول إلى أغنية

تحوّلت مقولة "العالم أكبر من خمسة" التي ردّدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة، إلى أغنية باللغة الإنكليزية، بمبادرة من البرلماني في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم "عزيز بابوشجو".

الأغنية من ألحان وغناء الفنان "أكرم" وكلمات الكاتب "تورغاي أورن"، وقد صدر الكليب بعنوان "The World Is Bigger Than Five"، مع حاشية سفلية بالتركية، لينتشر بسرعة على الشبكات الاجتماعية.

وقال بابوشجو إن أردوغان هو قائد المظلومين والمضطهدين في أنحاء العالم، وليس رئيس تركيا فحسب، وإن شعار "العالم أكبر من خمسة" يأتي بمثابة دليل على ذلك.

وأشار البرلماني التركي إلى عزمه نشر الأغنية الجديدة على مستوى عالمي، وخاصة بين الشعوب التي تتعرض للاضطهاد والظلم والتعذيب في مختلف المناطق.

ويُردّد أردوغان شعار "العالم أكبر من خمسة" (الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن)، لتأكيد ضرورة إصلاح المجلس والأمم المتحدة بالمعنى الحقيقي، وأن مصير العالم لا يمكن أن يكون معلقًا بكلمات تخرج من شفاه 5 دول فقط.

ويقول الرئيس التركي، دائمًا، إن تحقيق السلم العالمي وتحقيق الإصلاح في الأمم المتحدة بالمعنى الحقيقي، منوط برفع الظلم الناجم عن البنية الحالية لمجلس الأمن ليكون أكثر عدلًا وأكثر ديمقراطية وشفافية.