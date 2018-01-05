تعرف على أحر وأبرد يومين مرا على تركيا في 2017

بلغت أعلى درجة حرارة في تركيا العام الماضي، 46.9 درجة مئوية في ولاية شرناق، خلال 2017، أما اليوم الأبرد فكان في ولاية أردهان، شمال شرقي البلاد، حيث انخفضت الحرارة إلى 35.9 درجة تحت الصفر.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية، في وزارة الغابات والمياه، اسماعيل غونش، إن اليوم الأكثر حرارة في 2017 كان في 2 أغسطس/آب في قضاء جيزرة في ولاية شرناق، حيث بلغت الحرارة 46.9 درجة مئوية.

أما اليوم الأبرد، فكان في 18 شباط/فبراير بقضاء غوله في أرداهان، إذ انخفضت الحرارة إلى 35.9 درجة تحت الصفر.

وذكر غونش أن السماكة الأكبر للثلوج في 2017، جرى تسجيلها في 9 يناير/كانون الثاني حيث بلغت 250 سم بقضاء كار تبه، في ولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا.

أما الرياح الأسرع خلال العام المنصرم، فكانت 175.7 كم في الساعة في 6 ابريل/نيسان، بقضاء بوزجا أدا، في ولاية جناق قلعة، شمال غربي تركيا.