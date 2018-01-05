فوائد حب الهال تفوق جمال عطره

أفادت مجلة "ماكسي" الألمانية أن حَبّ الهال أو الهيل لا يضفي على الطعام والقهوة مذاقا لذيذا ونكهة مميزة فحسب، بل يتمتع أيضا بفوائد صحية جمّة، وفقا للطب الصيني التقليدي وطب الأيورفيدا الهندي.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حب الهال يحفز الهضم ويحارب التقلصات وينشط سريان الدم.

كما أن يتمتع الهيل بتأثير مطهر وطارد للسموم، فضلا عن أنه يعمل على تحسين المزاج، وفق المجلة.

وبفضل هذه التأثيرات الطبية يساعد حب الهال في علاج أمراض الحلق ومتاعب الحيض والتهاب المثانة.

ويتوفر حب الهال في صورة كبسولات أو مسحوق أو بذور، وكلما كان حب الهال طازجا زادت درجة الاستفادة من تأثيراته وفوائده الصحية.