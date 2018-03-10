هل ترغب في تعلم اللغة التركية عن بعد؟.. إليك الطريقة

لاقى برنامج "اللغة الأم: التركية" الذي طرحته جامعة الأناضول بولاية أسكيشهير (وسط تركيا)، إقبالا كبيرا من قبل غير الناطقين بها من كافة أنحاء العالم.

والبرنامج طرح عبر الإنترنت من قبل قسم التعليم المفتوح، ليلقى انتشارا واسعا من قبل الأجانب.

وأغلب المشتركين في البرنامج هم من العرب و واللاجئين في تركيا، والأفارقة ودول أمريكا الشمالية.

ويبلغ عدد المشتركين في البرنامج عبر موقع7 https://turkce.anadolu.edu.tr/?lang=ar آلاف أجنبي، ويحوي على تطبيقات ممتعة ومسلية.

وأشار رئيس جامعة الأناضول، ناجي كوندوغدو، إلى الإقبال الكبير الذي تحظى به اللغة التركية من قبل غير الناطقين بها.