مسلسل "الفاتح" يبدأ عرضه في 20 مارس على الشاشات التركية

أعلنت قناة "دي" التركية رسميا موعد بث المسلسل التركي "الفاتح" على شاشاتها، وذلك الثلاثاء 20 آذار/ مارس الجاري، بعد أن جرى الحديث سابقا، عن بدء البث هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع الرسمي للقناة التركية، فإن موعد البث رسميا هو الأسبوع المقبل، في توقيت يتحاشى فيه الاصطدام بمسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي يحقق نسب مشاهدة عالية في تركيا.

ويروي المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل التركي المعروف، كنان إميرزلي أوغلو، الشهير عربيا بـ"عمار الكوسوفي"، قصة السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالسلطان الفاتح فهو من فتح "القسطنطينية (إسطنبول) في العام 1453م.

وكان الإعلان الثاني للمسلسل، قد أظهر الفاتح وهو في ساحات القتال مصطدماً مع الصدر الأعظم (رئيس الوزراء)، تشاندرلي خليل باشا، الذي يعد أهم اسم في الدولة العلية، وهو يقول للفاتح إن فتح القسطنطينية "حلم فارغ"، ردا على قول الفاتح بأن "القسطنطينية مسمار صدئ في التراب الإسلامي، وفتحه هو أكبر بشارة".

ومع اقتراب موعد البث، جرى الكشف عن دور فاطمة خاتون، التي تجسدها الفنانة التركية سيدف أفجي، والتي تلعب دور إحدى جاريات الفاتح، ولكنها تملك سرا يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، تزيد من الحبكة الدرامية للمسلسل.