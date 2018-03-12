هل تتفق مع ما تقوله الدراسات حول السنة الأصعب ماديا في حياتك؟

أظهرت دراسة أجرتها شركة مالية أن سن الـ31 هي الأصعب ماديا في عمر الإنسان، بسبب قرارات الحياة المهمة التي تتخذ في هذا العمر، والتي عددتها الدراسة وفقا للتكلفة المادية.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، أكدت شركة "كلير سكور" المختصة في إدارة الحسابات البنكية والموازنة المادية، أن عمر 31 عاما هو الأصعب "ماديا" على البالغين، بسبب ما قد يشهده من قرارات عدة مهمة قد تستنزف مدخراتهم.

وأجرت الشركة استفتاء شمل 3 آلاف شخص في بريطانيا، للكشف عن القرارات الأعلى تكلفة في سن الـ31 عاما.

ورشح 27 % من الأشخاص "الزواج" باعتباره القرار الأكثر كلفة في تلك السن، وهي النسبة الأعلى بين القرارات الأخرى.

وبعد الزواج يأتى قرار شراء البيت، الذي رشحه 25 % باعتباره الأكثر تكلفة في عمر 31.

ومن التطورات الأخرى المكلفة في مطلع الثلاثينيات، ولادة أول طفل والسفر برحلة "شهر العسل"، وفقا للمشاركين في الاستفتاء.

وتقول الصحيفة أن على الشباب بهذا العمر أن يكونوا قد وفروا مبلغ 60 ألف دولار، بمقاييس الحياة الغربية، للتمكن من تحمل تلك الأعباء المادية المهمة.

وأظهر الاستفتاء أن 33 % ممن تبلغ أعمارهم بين 25 و34 عاما، ما زالوا يعتمدون على مساعدات مالية من ذويهم.