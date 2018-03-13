اكتشاف نوع جديد من الطيور في تركيا

أعلن وزير الغابات وشؤون المياه التركي، ويسل أرأوغلو، عن تسجيل نوع جديد من الطيور في ولاية صامسون شمالي تركيا.

وقال أرأوغلو، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن عدد أنواع الطيور المسجلة في تركيا حتى اليوم 483 نوعاً، ومع رصد طائر "غريباشلي قيز قوشو" بمنطقة "دلتا قزيل إرماك" ارتفع العدد إلى 484 نوعاً.

وأضاف الوزير، أن تركيا بلد غني في التنوع الطبيعي، معرباً عن سعادته لرصد وتسجيل هذا النوع الجديد من الطيور في تركيا.

وأوضح أن طائر "غريباشلي قيز قوشو" تم رصده لأول مرة من قبل فرق وزارة الغابات وشؤون المياه في منطقة دلتا قيزل إرماك بولاية صامسون.

جدير بالذكر أن الطائر يعيش في منطقة ما بين شمال الصين واليابان، كما شوهد في منطقة ما بين شمالي الهند وكمبوديا، وفي جزيرة هانشو اليابانية.