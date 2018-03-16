"غابة الانتحار" في اليابان.. ماذا تعرف عنها؟

"اوكيغاهارا" هو اسم يطلق على غابة في اليابان، تقع على السفح الشمالي لبركان "فوجيسان" و تبلغ مساحتها 35 كيلو متر مربع، و قد نالت الغابة شهرة كبيرة بعد أن حيكت حولها أساطير و قصص الأشباح

تعد الغابة اليابانية، واحدةً من أكثر المناطق التي تشهد حوادث انتحار في العالم، الأمر الذي دفع الحكومة إلى وضع لوحات، تدعو من يفكر بالانتحار، للاتصال بأرقام معينة، لتقديم النصح لهم، ودفعهم للتخلي عن قرارهم بإنهاء حياتهم.

وتسير الحكومة اليابانية منذ العام 1971 دوريات سنويا للبحث عن جثث المنتحرين و انتشالها، و قد وصل عدد الجثث المنتشلة سنة 2002 لوحدها 78 جثة.

وبلغ إجمالي الوفيات في "اوكيغاهارا" حوالى 500 شخص، مما استدعى الحكومة لوضع كاميرات مراقبة لمعرفة ما يحدث بداخلها في الليل وذلك ما ظهر في الكاميرات في الغابة بالليل.

تختلف إحصاءات الانتحار التي يتم رصدها في الغابة، وذلك لأنها غابة كثيفة، وقد تبقى الجثث فيها غير مكتشفة لسنوات عديدة، لكن هناك تقديرات بأن 100 شخص ينجحون في الانتحار فيها سنويًا.

جعلت الأزمة المالية العالمية عام 2008م الأمور أكثر سوءًا في اليابان. وكانت النتيجة 2645 حالة انتحار في يناير عام 2009م، وبزيادة 15% عن العام الذي سبقه.

وقد وصلت الأرقام ذروتها في مارس مع نهاية العام المالي في اليابان. وقال المدير التنفيذي للخط الساخن للوقاية من الانتحار بأن معظم المتصلين يُرجعون سبب التفكير بالانتحار إلى المشاكل الصحية والعائلية، لكن هناك أسبابًا أخرى مثل المشاكل المالية أو فقدان العمل.