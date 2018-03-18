أفعى نادرة جداً برأسين وقلبين في فلوريدا الأمريكية

في حالة نادرة جداً على مر العصور، ولدت في منشأة بولاية فلوريدا الأمريكية أفعى برأسين وقلبين منفصلين من فصيلة "أفعى المضيقة" ذات الرأس الكبير.

ويتفرع الرأسان للأفعى التي تبلغ من العمر أسبوعين عن جسد واحد، يتحرك كل منهما ويحركان ألسنتهما على حدة، وفقاً لما أوردت قناة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية.

واستخدم الأطباء البيطريون جهاز أشعة إكس (الإيكو) للتأكد من وجود قلبين داخل جسد الثعبان الفريد والاستماع إلى نبضاتهما.

وما يميز ثعبان فلوريدا هذا هو أن لكل من الرأسين مساحات هضمية مستقلة عن الأخر، ما يشير إلى احتمال أن يكون لكل منهما جهاز هضمي منفصل.