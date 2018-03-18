الأناضول تدرب صحفيين أجانب من 8 دول في الأخبار الاقتصادية

تنظم وكالة الأناضول، دورة تدريبية لصحفيين أجانب، غداً الاثنين، في مجال الأخبار المالية والاقتصادية، بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

ويشارك في دورة "مراسل الأخبار الاقتصادية - المالية" التي تنظمها أكاديمية الأخبار في الأناضول، 25 متدرباً من كازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وأذربيجان وأوكرانيا، وجورجيا، ومنغوليا، وطاجيكستان.

ويتلقى المشاركون دروسا على يد خبراء من وزارتي الاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، والبنك المركزي التركي.

كما يضم الطاقم التدريسي، محررين من أقسام الطاقة والمالية والاقتصاد والصور والفيديو في وكالة الأناضول، وشخصيات خبيرة مثل كبيرة مستشاري الرئاسة التركية للشؤون الاقتصادية، الدكتورة خديجة قرا هان.

وتستمر الدورة التي تشمل 78 ساعة، دروسا نظرية وعملية، لغاية 30 مارس/ آذار الحالي، وستمنح شهادات للناجحين في ختام البرنامج التدريبي.