دراسة طبية.. استخدام حبوب منع الحمل للرجال بات قريباً

أظهرت دراسة أمريكية جديدة نتائج مشجعة فيما يتعلق بتناول الرجال لحبوب منع الإنجاب، على غرار النساء.

وقد أجرى الدراسة باحثون بالمركز الطبي التابع لجامعة واشنطن الأمريكية، وعرضوا نتائجها، أمس الأحد، أمام الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وأوضح الباحثون أن الحبوب التجريبية يطلق عليها اسم "Dimethandrolone undecanoate" وتحتوي على مجموعة من هرمونات الأندروجين أو هرمون الذكورة مثل هرمون التستوستيرون والبروجستين.

وأضافوا أن التجارب الأولية التي أجريت على هذه الحبوب التجريبية، التي بوسع الرجل تناولها مرة واحدة يوميًا، أظهرت أنها آمنة وفعالة في منع الإنجاب.

وأجريت التجارب على 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18-50 عامًا، أكمل 83 منهم الدراسة لمدة 28 يوميًا. وقد تناول المتطوعون الدواء الجديد مرة واحدة يوميًا، أثناء تناول الطعام ليكون فعالاً، حسب الفريق، فيما تناولت مجموعة أخرى دواءً وهميًا.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت الحبوب الجديدة، انخفضت لديها هرمونات الذكورة المطلوبة لإنتاج الحيوانات المنوية، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.

وعن الآثار الجانبية لتلك الحبوب، كشف الباحثون أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤدي إلى فقدان الدافع الجنسي والإرهاق. وأظهرت النتائج أيضًا أن جميع من تناولوا الحبوب الجديدة اكتسبوا زيادة طفيفة في الوزن، وانخفاض طفيف في مستويات الكوليسترول الجيد.

مع ذلك، فقد اجتازت الحبوب اختبارات السلامة وبخاصة بالنسبة لوظائف الكبد والكلى.

قائد فريق البحث، ستيفاني بيج، قال إن "الحبوب الجديدة خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تطوير حبوب منع الإنجاب للرجال". وأضاف بيج أن "هذه النتائج الواعدة وغير المسبوقة قد تسهم في تطوير حبوب نموذجية لمنع الإنجاب عند الرجال".

وأوضح أن الفريق يجري دراسات طويلة الأجل حاليا للتأكد من أن هذه الحبوب فعالة وآمنة للرجال، من دون تحديد موعد طرحها للاستهلاك.

يذكر أن هناك عدد من الطرق التقليدية المنتشرة حاليًا، يستخدمها الرجال لمنع الإنجاب، لكنها ليست فعالة بنسبة كاملة. كما أن هناك عملية الربط، وهي جراحة بسيطة تقوم على ربط الوعاء الناقل للحيوانات المنوية، وتصل نسبة النجاح إلى أكثر من 99%، ويكثر استخدامها فى دول مرتفعة الكثافة السكانية مثل الهند والصين.