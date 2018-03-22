"فساتين جبال طوروس" تحمل بشائر الربيع في هضاب أنطاليا التركية

من بين أكوام الثلج الآخذة في الذوبان، تُطل "زهرة اللبن" لتُبشّر بالربيع وتتباهى بجمالها على مرتفعات منطقة "أقساكي" التابعة لولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت أزهار اللبن المعروفة محليًّا باسم "فستان جبال طوروس"، تتفتح في هضبة "جيمي" البالغ ارتفاعها 1900 مترا، مع بدء ذوبان الثلج.

وتُسمّى زهرة اللبن علميًا باسم "Galanthus"، وهي من الفصيلة النرجسية.

وقد أطلت في وقت مبكّر هذا العام في المنطقة بسبب هطول الثلوج بكميات قليلة.

ويتمتع هذا النوع من الأزهار بلون أبيض ناصع للغاية يُضاهي لون الثلج.

وتستطيع بصَلة زهرة اللبن مقاومة البرد القارس والصمود حتى 15 درجة تحت الصفر.