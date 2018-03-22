متحف الألعاب في صامصون.. ذاكرة طفولة عمرها 300 عام

إن كنتم تزورون قضاء "جانيك" في ولاية "صامصون" الواقعة في شمال التركية، فلا بد من زيارة متحف الألعاب الذي يفخر باحتوائه قرابة ألف لعبة يعود تاريخ بعضها إلى 300 عام مضت.

المستشارة في المتحف، صوناي أقن، قالت في حديث للأناضول، إن "المتحف يحتوي على ألعاب أطفال من بلدان مختلفة، مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبولندا والصين، فضلًا عن تركيا".

وأضافت أن "المتحف يعرض قرابة ألف لعبة متنوعة من عربات الرضع إلى الأحصنة والقطارات، ومجسمات حيوانات".

وذكرت أن أكثر الألعاب الملفتة للانتباه في المتحف هي ألعاب تعود إلى 300 عام صُنعت عبر تقليد ألعاب أخرى كان أطفال يلعبون بها في عصور ما قبل الميلاد.

عن تلك الألعاب الموغلة في القدم قال مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية في بلدية "جانيك"،"حمزة آيغون، إن المتحف يحتضن ست ألعاب صنعت قبل 300 سنة مشابهة لأخرى لعب بها أطفال قبل الميلاد.

وأوضح "آيغون" أن هذه الألعاب "تتضمن مجسمات بشر وحيوانات.. إحداها تمثل فتاة وأخرى رجل، وقد صنعت من الطين".

وأوضح إلى أن المادة المصنوع منها الألعاب تختلف باختلاف العصر الذي صنعت فيه، قائلا إن "ألعابا أخرى لدينا، وتعود إلى أكثر من 250 عامًا، مصنوعة من الأخشاب، وبشكل متقن، ولا مثيل لها في العالم حاليًا".

ولفت "آيغون" إلى أن عصر التكنولوجيا في أوروبا بدأ بالألعاب، حيث "صنع الأوروبيون ألعابًا عبارة عن قطارات وسيارات وشاحنات وغيرها، ثم صنعوا وسائل النقل الحقيقية استنادا إلى تلك الألعاب".

وختم بأن "المتحف يضم لعبة السيارة التي صنعتها شركة فورد الأمريكية عام 1950" مشيراً أن المتحف يضم ألعابًا من 40 بلدا.