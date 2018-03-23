قاعات تدريس اللغة التركية في إثيوبيا تغص بالطلاب

تشهد دورات تعليم اللغة التركية، في معهد "يونس إمره" بإثيوبيا، إقبالًا كبيرًا فاق التوقعات.

ففي الدورة الحالية لمشروع نشر اللغة التركية، التي يشرف عليها المعهد، بالتعاون مع 3 جامعات محلية، تم قبول 900 طالب، فيما لم تتسع القاعات لقبول مئات من المتقدمين الآخرين.

وتعقد الدروس في جامعات "أديس أبابا"، و"ولو" و"ميكيلا".

وفي حديث للأناضول، قالت مدرسة اللغة التركية في جامعة "وُلو"، أمينة تشفتجي: "الإقبال كبير على تعلم اللغة التركية، الصفوف لم تعد تتسع للمزيد من الطلاب".

وأضافت: "نعلم في جامعتنا 470 طالبًا، ونظرًا لامتلاء الصفوف تمامًا، قررنا عدم تسجيل مزيد من الطلاب هذا العام".

أما مدرس اللغة التركية في جامعة أديس أبابا، قبلاي خان كالكان، فأشار إلى قبولهم 110 طلاب.

وأوضح أن اهتمام الطلاب كبير جدًا، وقال: "الطلاب يتنافسون على تعلم اللغة من أجل الفوز بمقعد في المدرسة الصيفية التي تعقد في تركيا (بمنحة من المعهد)".

من جانبه، قال مدرس التركية في جامعة "ميكيلا"، يلدز جتين: "نعلّم 320 طالبًا من مختلف الاختصاصات الجامعية".

وأضاف أنّ الطلاب تعرفوا على الثقافة التركية في أول الأمر من المسلسلات.

وينشط "يونس إمره" في نشر اللغة التركية، في العديد من الدول العالم، بهدف التقريب بين المجتمعات وتعزيز تبادل الثقافات بينها.