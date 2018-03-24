ساعة للملك "فاروق" بيعت بنحو مليون دولار في مزاد بدبي

بيعت ساعة يد ذهبية تعود لآخر ملوك مصر الفعليين، الملك فاروق (1936- 1952)، بمزاد في مدينة دبي الإمارتية، بنحو مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن "ساعة يد صنعت عام 1944 خصيصا للملك فاروق الأول بيعت لمشترٍ غير معروف، بمبلغ (912,500 دولار)".

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم السبت على موقعها الالكتروني، أن "الساعة من ماركة "باتيك فيليب"، وبيعت أمس الجمعة، في مزاد كريستيرز (دار مزادات بريطانية بارزة في مجال الفنون) بدبي".

وأكد تقرير الوكالة أن المبلغ الذي بيعت به الساعة، يعد "قياسياً لساعة يد تباع في الشرق الأوسط".

وذكر التقرير أن الساعة مصنوعة من الذهب عيار 18، وقُدرت قيمتها بأكثر من 800 ألف دولار، من قبل إدارة المزاد، قبل أن تباع بما يقارب من مليون دولار.

وتميزت الساعة بنقش يُظهر تاج المملكة المصرية وقتها، أعلاه نجمة وهلال، وأسفله نقش حرف "ف" بالحرف اللاتيني "F"، أول حروف اسم الملك فاروق.

ووفق المصدر ذاته، علق مايكل جيها، مدير دار كريستيز للمزادات بالشرق الأوسط، أنه "من الواضح أن هناك شهية نحو الساعات في المنطقة".

ولم يتسن الحصول على أي تعقيب فوري من أسرة الملك فاروق بشأن الأمر حتى الساعة 15.25 ت.غ.

وحكم الملك فاروق مصر منذ 1936، ثم أجبره الجيش المصري عام 1952، فيما عرف بثورة يوليو 1952، على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد، الذي كان عمره حينها 6 أشهر، فيما عُزل الأخير في يونيو/ حزيران 1953، بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية.