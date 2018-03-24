وفاة الفنانة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن شقيق الفنانة الفلسطينية "ريم بنا" على صفحته في موقع "فيسبوك" صباح اليوم السبت، عن وفاتها بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتدهورت حالة الفنانة ريم (51 عامًا) الصحية خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، لتنقل إثر ذلك إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وُلدت البنا في 6 ديسمبر 1966 بمدينة الناصرة، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ.

وللفنانة عدة ألبومات موسيقية، كما أنّ لها عدة ألبومات أغاني للأطفال.

ويتميز أسلوبها الموسيقي بدمج الأغاني الفلسطينية التراثية بالموسيقى العصرية.

وفي مارس/ آذار 2016، اختارت وزارة الثقافة الفلسطينية، الفنانة ريم، لتكون "الشخصية الثقافية لعام 2016"، خلال حفل أُقيم في مدينة رام الله، بمناسبة يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية.