   
منوعات وثقافة
القائمة الرئيسية

مكتبة تركية مميزة شكلاً ومضموناً تجتذب 450 ألف قارئ وزائر في 10 أشهر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
مكتبة مدينة قرة بوك ذات التصميم الهندسي المميز مكتبة مدينة قرة بوك ذات التصميم الهندسي المميز

تمثل المكتبة العامة في جامعة قره بوك شمالي تركيا، واحدًا من المشاريع الرائدة التي نشّطت الحركة العلمية فضلًا عن تصميمها الهندسي الذي يأخذ شكل كُتبٍ مصطفَّة بعضها بجانب بعض.

وتشغل المكتبة التي تبرع ببنائها رجل الأعمال التركي "كامل كولاج"، موقعًا متميزًا في مدينة قره بوك شمالي تركيا، وتتميز بتصميمها المعماري المتميز إذ صممت على شكل كتب مصطفّة بعضها إلى بعض، كأنها على رَفّ في مكتبة.

وقال مدير شؤون المكتبة والوثائق في جامعة قره بوك، اوزجان بيوك كنج، إن المكتبة جذبت 450 ألف من القراء والطلاب والمواطنين، خلال الأشهر العشرة الماضية، والتي تشكل عمر المكتبة.

وأضاف بيوك كنج أن المكتبة تضم 60 ألف مصدر يحيط بمختلف الاختصاصات العلمية، فضلًا عن أنها تتيح للقراء الوصول إلى 6 ملايين كتاب ومقالة ومجلة إلكترونية؛ إضافة إلى محتويات 192 مكتبة في الجامعات التركية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بعد النهضة التعليمية، التي بدأت مطلع الألفية الثالثة في تركيا، وإيلاء...
مختارات