تونس.. لص يقتحم مدرسة ويسرق المعلمة أمام تلاميذها

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس عن حادث سرقة وقعت في أحد المدارس التونسية.

وأفادت السلطات في تحقيقاتها الأولية أن اللص اقتحم باب المدرسة ودخل خلسة من أجل تنفيذه عملية السرقة.

وتابعت السلطات في حديثها أن اللص تمكن من سرقة المعلمة تحت تهديد السلاح أمام طلابها في الصف.

وأردفت الشرطة المحلية أن اللص استولى على مجوهرات المعلمة التي كانت تضعها وقت حصول السرقة.

وأفادت وسائل إعلام تونسية أن اللص كان في حالة سكر ولم يكن بوعيه الكامل، فيما تسببت هذه الحادثة بهلع وخوف شديد بين أهالي الطلبة.

وعلى إثر هذه الحادثة خرجت جميع الكوادر التدريسية في المدرسة التي وقع فيها الحادث بمظاهرات احتجاجا على ما حصل بحق المعلمة.