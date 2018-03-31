ولاية "وان" التركية تختار ملكة جمال القطط

شهدت ولاية "وان" شرقي تركيا، اليوم السبت، مسابقة لاختيار أجمل قطة من القطط التي تتميز بها الولاية.

وتتميز قطط "وان" النادرة باختلاف لوني عينيها واحدة باللون الأصفر، والأخرى بالأزرق، وجمال فرائها، وبكونها النوع الوحيد من القطط الذي يحب اللعب في الماء.

ونظمت المسابقة للعام الثالث على التوالي، جامعة "وان يوزونجو يل" بدعم من بلدية المدينة، وحظيت باهتمام كبير من السياح الإيرانيين الذين يزورون الولاية الحدودية مع بلادهم بمناسبة عطلة عيد النوروز.

وقال مدير مركز أبحاث قطط وان في الجامعة، عبد الله قايا، إن الهدف من المسابقة هو "التعريف بهذا النوع من القطط ولفت الأنظار إليه، إذ أن جميع قطط وان جميلة وليس بينها أي قط قبيح".

وحصلت صاحبة القطة الفائزة بالمركز الأول على ليرة ذهبية، وصاحبة المركز الثاني أخذت نصف ليرة ذهبية، والثالث ربع ليرة ذهبية.

وقالت ياسمين أوزدمير، صاحبة القطة الفائزة بالمركز الأول، إنها التقطت قطتها من الشارع قبل 5 أشهر، واعتنت بها، وأعربت عن سعادتها للاهتمام الذي لاقته المسابقة.