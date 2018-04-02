أردوغان: سنحدث ثورة تعليمية في تركيا خلال الفترة القادمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستحدث خلال الفترة القادمة تطورات ستكون بمثابة ثورة في مجال التعليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح 80 مدرسة و59 صالة للألعاب الرياضية المدرسية، أقيم في مدرسة "عاكف اينان" للأئمة والخطباء td منطقة "باشاك شهر" في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن "الإنجازات التي نحققها مهمة، لكنني أعتقد أننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي نريده في التعليم والثقافة؛ وعليه سنُحدث خلال الفترة القادمة تطورات ستكون بمثابة ثورة في مجال التعليم".

وتابع أردوغان قائلًا: "لا يمكننا اعتبار الشباب الذين لا يعرفون تاريخ أمتنا والبعيدون عن ثرائها الثقافي وغير المتنورين بإشعاعها الحضاري، أنهم ضمانة لمستقبلنا".

وأضاف أن المستوى التعليمي في تركيا لا يتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب التركي في سبيل توفير التعليم الجيد لأطفالهم، لذا فإن الحكومة عاقدة العزم على إحداث ثورة في مجال التعليم.

وشدد أردوغان على أن ماهية وحجم المشاكل التي تواجه تركيا تتناسب طرديا مع نموها وتطورها وازدياد قوتها، وقال: "مهمتنا ليست سهلة، لقد خضنا الصعوبات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".