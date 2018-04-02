المحطة الفضائية الصينية المهجورة تتحطم فوق المحيط الهادئ

أعلنت بكين أن محطة الفضاء الصينية المهجورة "تيانغونغ-1" تحطمت بالكامل تقريباً لدى اختراقها الغلاف الجوي للأرض قرابة الساعة 00,15 (ت غ) في جنوب المحيط الهادئ.

وقالت الهيئة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة في بيان إن المختبر الفضائي، الذي خرج عن السيطرة منذ 2016، دخل الغلاف الجوي أبكر بقليل مما كان متوقعا وبالتالي فإن مكان سقوطه او ما تبقى منه تغير.

وكانت الهيئة توقعت في بادئ الامر حصول الاحتكاك بين المحطة والغلاف الجوي للأرض قرابة الساعة 00,42 ت غ، مما كان سيجعلها تتحطم فوق جنوب المحيط الاطلسي قبالة سواحل ساو باولو البرازيلية، لكن عملية السقوط كانت أسرع وبالتالي فإن نقطة الاحتكاك اختلفت لتصبح في جنوب وسط المحيط الهادئ.

وأكدت الهيئة في بيانها أن "غالبية المعدات دمرت في مرحلة دخول الغلاف الجوي".

وكانت بكين سعت الى طمأنة العالم بأن محطتها الفضائية البالغة زنتها حوالى ثمانية أطنان ستسقط على الأرض من دون ان تتسبب بأية أضرار تذكر لأن احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض كفيل بتحويلها الى كرة لهب وتفتيتها الى اجزاء صغيرة ستتساقط بينما هي مشتعلة في منظر "رائع" أشبه بأمطار نيزكية.

ومختبر "تيانغونغ-1" الذي يعني اسمه "القصر السماوي" وضع في مدار الأرض في العام 2011 وقد استخدم لإجراء اختبارات طبية وكان يعتبر مرحلة تمهيدية لبناء محطة فضاء دولية.