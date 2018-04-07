مكتبة رئاسة الجمهورية التركية ستضم 5 ملايين كتاب وسيتم افتتاحها بعد عام

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنه سيتم افتتاح مكتبة "رئاسة" الجمهورية في مثل هذا الوقت من العام القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاهها قالن، خلال ندوة أقيمت في إطار "ورشة عمل ثقافة القراءة"، التي ينظمها اتحاد النشر والطباعة وجمعية رواد التعليم في إسطنبول.

وقال قالن: "إن شاء الله في العام القادم بمثل هذه الأوقات، سنكون قد افتتحنا مكتبة رئاسة الجمهورية".

وأشار قالن إلى أنّ مساحة المكتبة 130 ألف متر مكعب، وستكون ذات قدرة استيعابية لـ 5 ملايين كتاب.

وأوضح أنّ المكتبة ستفتح أبوابها للقراء على مدار 24 ساعة، وستخدم كافة الفئات العمرية.

وبين أنّ قسم الكتب النادرة سيكون غنيا في مكتب رئاسة الجمهورية، مبينا أنّهم حصلوا على العديد من الكتب النادرة من أجل إثراء المكتبة بها.

ولفت إلى أن المكتبة اليوم تحتوي على مليون و200 ألف كتاب، قائلاً : مع الافتتاح سنحاول أنّ نصل إلى مليون ونصف المليون كتاب.

وأعرب عن اعتقاده أنّ المشروع سيضفي بعدا جديدا على المكتبة التركية، وستنقل ثقافة القراءة والكتابة في تركيا إلى مستوى رفيع.