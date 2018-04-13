تحذير من ارتداء الملابس والأحذية الجديدة قبل غسلها

حذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، من ارتداء الملابس الجديدة بشكل مباشر قبل غسلها، تفادياً للإصابة بمتاعب صحية، نتيجة فيروسات وبكتريا قد تنقلها تلك الملابس.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب فيليب تييرنو قوله إن "عشرات الجراثيم قد تصيب الإنسان وتسبب تعفنا في جسده، جراء ارتدائه ثيابا جديدة".

وقد تنتقل عشرات الجراثيم إلى الإنسان عبر الثياب الجديدة، ومرد الأمر أن قطعة اللباس الواحدة يقيسها عدد كبير من الزبائن قبل أن تباع لواحد منهم، حسب المصدر نفسه.

وعند إخضاع قميص للتجربة، اكتشف الباحث وجود إفرازات تنفسية، فضلا عن إفرازات أخرى، والسبب في هذا أن بعض الألبسة المجربة تحتك بأعضاء حساسة للإنسان.

ويطمئن الناس في الغالب إلى الثياب الجديدة بسبب كونها جافة ومحفوظة في محال أنيقة، إلا أن الأطباء يرجحون انتقال فيروسات تسبب مشكلات صحية مثل الإسهال ومتاعب المعدة وما يعرف بالبكتيريا الكروية.