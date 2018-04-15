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الملكة الأم في إسبانيا تبدي إعجابها بمذاق القهوة التركية

وكالة الأناضول للأنباء
مدريد
الملكة الأم بإسبانيا أثناء احتسائها القهوة التركية في السوق الشعبي الذي تنظمه الجمعية الدولية للدبلوماسيين بمدريد (الأناضول) الملكة الأم بإسبانيا أثناء احتسائها القهوة التركية في السوق الشعبي الذي تنظمه الجمعية الدولية للدبلوماسيين بمدريد (الأناضول)

أبدت الملكة الأم بإسبانيا صوفيا إعجابها بمذاق القهوة التركية، عند احتسائها، في السوق الشعبي الثالث والعشرين، الذي تنظمه الجمعية الدولية للدبلوماسيين بالعاصمة مدريد.

وفي زيارتها للقسم التركي، الأحد، أبدت صوفيا -والدة ملك إسبانيا الحالي فيليبي السادس- رغبتها في احتساء القهوة التركية، وهو ما تم بالفعل.

كما أطلعها السفير التركي في مدريد عمر أونهون وعقيلته ملتم أونهون على تاريخ القهوة التركية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفعالية تتم بمشاركة 42 دولة، ويحرص القائمون عليها على أن تكون "أفضل مكان تسوق في العالم ليوم واحد".

وتعرض الدول المشاركة في المعرض أصناف من مأكولاتها وأشغالها اليدوية.

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