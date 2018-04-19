صياد تركي يصطاد سمكة "سلور" عملاقة تزن 35 كيلوغراماً

اصطاد مواطن تركي سمكة عملاقة من نوع "السلور" تزن 35 كيلو غراماً، من نهر "أراس" بولاية قارص، شمال شرقي البلاد.

وعلقت السمكة العملاقة الفريدة من نوعها، في صنارة الصياد التركي طانر قره داغ، خلال عمله على صيد الأسماك من النهر الواقع في قضاء "كاغيزمان" بالولاية.

وطلب "قره داغ" مساعدة من صديقه عمر جوقور تشام، الذي كان هو الآخر يصطاد بجانبه أسماكاً من النهر.

واستطاع قره داغ سحب السمكة التي تزن 35 كيلو غراماً، وبطول متر و20 سم، إلى ضفة النهر.

وقال "قره داغ" في تصريحات صحفية له، إنه باع السمكة التي جذبت اهتمام المواطنين بشكل كبير، بـ 350 ليرة تركية (حوالي 88 دولاراً) لأحد هواة السمك في الولاية.

وسمك "السلور" العملاق من أكبر أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة في العالم، وقد يصل طولها إلى 3 أمتار ووزنها إلى 300 كيلو غرام، وتعد سمكة "الميكونغ" هي أكبر وأضخم وأندر نوع من "السلور".