المنشورات العربية في تركيا تتضاعف 6 مرات خلال 10 أعوام

تضاعفت المطبوعات الصادرة باللغة العربية في تركيا 6 مرات في السنوات العشر الماضية، ليبلغ عددها ألفا و143 في 2017.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، زادت نسبة المنشورات في تركيا من كتب ورقية وصوتية وكتب إلكترونية، بنسبة 87 بالمئة بين عامي 2008 و2017.

وبلغ عدد المواد المنشورات العام الماضي 60 ألفا و335 مادة بعدة لغات، محققة زيادة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بعام 2008.

وبلغت نسبة المواد المنشورة باللغة التركية من إجمالي منشورات العام الماضي 91.4 بالمئة، بزيادة وصلت 84 بالمئة، وبلغ عددها 55 ألفا و143، و5 بالمئة للغة الإنجليزية و3.6 بالمئة للغات الأخرى.

وزادت نسبة المواد المنشورة باللغة العربية العام الماضي مقارنة بعام 2008 بنسبة 6 بالمئة ليبلغ عددها، ألفا و237 بعد أن كانت 192 منشورا في عام 2008.

وحسب المنشورات العربية جاءت المواضيع الدينية في المرتبة الأولى بـ 876 مادة، ثم المواد التعليمية 135 مادة، ثم مواضيع ثقافية للبالغين 80 مادة، ثم منشورات للأطفال والمراهقين 53 مادة، ثم 50 مادة أكاديمية و 43 مادة أدبية خيالية للكبار.