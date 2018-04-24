أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع تركي، اختيار الممثل الشهير بوراك أوزجفيت، أكثر المشاهير الأتراك طاعة لزوجته، الفنانة الشهيرة فخرية أفجان، المعروفة في العالم العربي باسم "نجلاء".

وأجرى الاستطلاع الموقع التركي المعروف، والمختص بقضايا النساء، "Kizlar Soruyor"، وشمل أبرز المشاهير في تركيا ممن يظهرون طاعة لزوجاتهم.

ووفق الاستطلاع، حصل أوزجفيت على 56% من نسبة الأصوات، التي لم يكشف عن عددها.

وتفوق أوزجفيت على منافسيه، حيث حلّ ثانياً المطرب كنان دوغلو، والرياضي أوكان قورت، فيما احتل المركز الثالث الحارس السابق للمنتخب التركي، روشتو رجبر.

وبحسب التوزيع الجنسي للمصوتين، فقد صوّت من النساء على الاستطلاع لصالح أوزجفيت بنسبة 56%، فيما صوّت من الرجال 57% من المشاركين لصالح الممثل، وفق ما نقله الإعلام التركي.

واشتهر أوزجفيت في العالم العربي، بأدواره في عدة مسلسلات تركية ترجمت للعربية، أشهرها مسلسل "حريم السلطان".

كما تحظى زوجته الفنانة أفجان أيضا، بشهرة واسعة، خصوصاً لدورها في أولى مسلسلاتها المترجمة للعربية "تساقط الأوراق".

وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ عرض فيلم "روحي فداء" من بطولة أوزجفيت، في صالات السينما التركية بعد عام من التحضير، و10 أسابيع من التصوير.

ويحاكي الفيلم عمليات لقوات خاصة تركية، تستهدف الإرهابيين في سوريا التي تشهد صراعاً منذ 7 سنوات.