تعرف على توزيع بث المسلسلات التركية والأعلى والأقل مشاهدة

تحتدم المنافسة بين القنوات التركية من أجل التحضير لمسلسلات جديدة تعرضها الموسم المقبل، إذ ينتهي الموسم الحالي في مايو/ أيار المقبل، ويبدأ الجديد في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي الوقت الذي تستعد فيه القنوات لإطلاق مسلسلات جديدة للموسم المقبل، تنهي خمسة مسلسلات حلقاتها في الموسم الجاري، وبعضها انطلق مؤخرًا، لكن لم يحقق نسب المشاهدة المأمولة.

في تركيا جرت العادة على بث المسلسل مرة واحدة أسبوعيا، ويتم التصوير خلال الأسبوع نفسه، على أن يستمر بث المسلسلات التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، بينما تختفي المسلسلات التي لا تحقق نجاحًا.

ونجحت المسلسلات التركية في احتلال مكانة بارزة في الدول العربية وبقية دول العالم، حيث وصلت إلى شاشات 142 دولة، محققة أرباحًا تجاوزت 350 مليون دولار بحلول عام 2016، بحسب موقع "فاريتي" الأمريكي المتخصص في عالم التلفزيون والسينما.

وفق الإعلام التركي فإن المسلسلات التي تعرض يوم الإثنين، وهي "الحفرة"، و"الوعد"، و"التفاحة الممنوعة" ستواصل مسيرتها، فيما سيغادر مسلسل "العشق الأبيض والأسود" الشاشة، بسبب انخفاض نسبة مشاهدته.

كما سيغادر مسلسل "اليوم الثامن"، المعروض أيضًا يوم الإثنين، على أن تستعد القنوات لمسلسلات جديدة لهذا اليوم، خلال الموسم المقبل، خاصة وأن قناتي "دي" و"ATV" تستعدان لعرض مسلسلاتهما في هذا اليوم، كما يتأهب التلفزيون الحكومي "TRT1" للمنافسة في ذلك اليوم.

وبالنسبة إلى مسلسلات يوم الثلاثاء، فإن كل من مسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم"، الذي بلغ حلقته المئة، و"جرائم صغيرة"، ستواصل بثها الموسم المقبل.

وفي مفاجأة سيغادر مسلسل "الفاتح" الشاشة، لإخفاقه في تحقيق نسبة المشاهدة المطلوبة، فيما تستعد القنوات للمنافسة في مسلسلات يوم الثلاثاء خلال الموسم المقبل.

وسيطر مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي تبثه قناة التلفزيون الحكومي، على عرش نسب المشاهدة ليوم الأربعاء، وينافسه "تحدث أيها البحر الأسود" على قناة "ATV".

وينفرد هذا المسلسلان بيوم الأربعاء، ما يطرح تحديًا أمام القنوات الأخرى الراغبة في المنافسة في ذلك اليوم.

وتستمر على الشاشة مسلسلات "حكايتنا"، و"الكوت والعمارة"، و"الفناء"، و"الطيور بلا أجنحة"، بينما ينهي مسلسل "أنت وطني" حلقاته الأسبوع المقبل، ويغادر معه مسلسل "ثروت"، الذي أخفق في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة.

ويبدو أن مسلسلات يوم الجمعة ستستمر، نظرًا لرضا القنوات عن نسب المشاهدة، وهي مسلسلات "الأزقة الخلفية"، و"عروس إسطنبول"، و"العشق ومافي"، و"عاصمة عبد الحميد".

وينطبق الأمر على مسلسلات السبت، التي تحتاج للتحضير جيدًا للموسم المقبل، وهي مستمرة في العرض، ومنها "فضيلة وبناتها"، و"العروس الجديدة"، و"المحارب"، بينما لا يُعرف مصير بقية المسلسلات.

ومن بين جديد الموسم المقبل دخول قناة "TV8" إلى ساحة بث المسلسلات التركية، ما يرفع من سقف المنافسة، حيث اشتهرت القناة بالبرامج الترفيهية والمسابقات، ويمثل دخولها عالم المسلسلات تحديًا كبيرًا نظرًا للمنافسة الشرسة.