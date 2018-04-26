تحولت القطة يشيم بين ليلة وضحاها من عالة على صاحبها، الذي تنتظر كل يوم ما تجود به نفسه عليها في أحد محلات اللحوم بولاية مانيسا التركية، إلى سبب جوهري في ثرائه.

القصة بدأت عندما قام أحد الزبائن بتصوير القصاب إكرام كوركمازر، وهو يخير قطته بين أنواع اللحوم المعروضة، لتنتصب يشيم على رجليها وتتنقل بيديها على زجاج البراد الذي يحوي اللحوم، متعقبة القصاب في تحركاته، قبل أن يرمي لها بقطعة من الحويصلات.

وقام كوركمازر وجمعية محلية لرعاية الحيوانات بنشر الفيديو على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاجأ القصاب التركي بانتشاره كالنار في الهشيم، حاصداً ملايين المشاهدات.

القطة "يشيم" تتحول من عالة على صاحبها القصاب إلى مصدر ثرائه https://t.co/NAqK6wEG3h pic.twitter.com/UT72L97W5e — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) April 26, 2018

ويقول كوركمازر، لصحيفة محلية، إن القطة يشيم كانت من القطط السائبة في الشارع، قبل أن يتعهدها برعايته ويؤيها إلى محله قبل نحو 4 سنوات.

وبحسب القصاب التركي، فقد عرضت شركة جوكين ميديا الأمريكية شراء حقوق الفيديو، وبالفعل جرى الاتفاق بين الطرفين على ذلك.

وطبقاً للاتفاق، سيحصل كوركمازر على 60% من عائدات الفيديو.