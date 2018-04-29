السويد تقر بأن الكفتة الشهيرة مصدرها المطبخ التركي

أقرّت استوكهولم بأن الكفتة السويدية الشهيرة هي وجبة ترجع للمطبخ التركي.

ونشر الحساب الرسمي للسويد على "تويتر" تغريدة كتبت فيها عبارة أن الكفتة هي وجبة تم نقلها عن الأتراك.

وجاء في التغريدة: "في الحقيقة إن الكفتة السويدية، تعود إلى وصفة جاء بها الملك كارل الثاني عشر من تركيا (العثمانية)، دعونا نقر بالحقائق".

من جانبها قالت آني ماتسون، الباحثة في قسم الآداب بجامعة أوبسالا السويدية، للأناضول، إن الملك كارل الثاني عشر لجأ إلى الأراضي العثمانية بعدما خسر في حرب خاضها ضد روسيا.

وبيّنت ماتسون أن كارل الثاني عشر، عاش خمس سنوات بمدينة بيندر في مولدوفيا (التي كانت أرضًا عثمانية).

وأوضحت ماتسون أن الملك اصطحب معه وصفة تحضير الكفتة والقهوة ومحشو الملفوف، لدى عودته إلى بلاده.

يشار إلى أن الملك كارل الثاني عشر، أعلن حربًا ضد روسيا عام 1707، غير أن جيشه مني بهزيمة نكراء أمام الجيش الروسي الذي كان يقوده القائد "بطرس الأول (الأعظم)".

وعلى إثر هذه الهزيمة لجأ الملك كارل مع جيش قوامه ألفا جندي إلى الأراضي العثمانية، وبقي في مدينة بيندر بمولدوفيا طوال خمس سنوات.