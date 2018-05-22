مهارة طيار تركي تنقذ 150 راكباً من حادث مؤكد

نجح طيار تركي بالهبوط اضطراريا بطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مساء أمس الاثنين ، بعد أن تعطلت عجلاتها الأمامية.

وقال المطار على حسابه بموقع "تويتر" إن "الطائرة تابعة للخطوط السعودية وكانت متجهة من مطار المدينة المنورة لمطار دكا في بنغلاديش وعلى متنها 151 راكبا".

وبيّن إنها هبطت اضطراريا "بعد تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية".

وأشار أنه "تم إجلاء كافة الركاب وباشر مكتب التحقيقات وحوادث الطيران التحقيق في الحادثة".

وكانت الطائرة ايرباص A330 تقوم برحلتها رقم 3818 بقيادة الطيار التركي أوميت أتلاتيلار، في طريقها إلى بنغلادش.

ونقلت جريدة "الرياض" المحلية عن المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، عبدالرحمن الطيب، أنه في "حوالي الساعة 20:00 بتوقيت المملكة وبعد بدء الطائرة من طراز ايرباص A330 رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة، متجهة الى مطار دكا حصل خلل في النظام الهيدروليكي لسبب غير معروف".

وقد ظل الطيار يحوم حول جدة لمدة 3 ساعات قبل أن يقرر الهبوط مع ميلان في أنف الطائرة. وقد تمكن من الحفاظ عليها على المدرج وإنقاذ جميع الركاب.