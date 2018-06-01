"وقت الحصاد".. أغنية جديدة من ماهر زين للرئيس التركي أردوغان

أطلق المغني السويدي من أصل لبناني، ماهر زين، أغنية جديدة باللغة التركية بعنوان "وقت الحصاد"، غناها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويُظهر فيديو كليب الأغنية لقطات عديدة للرئيس أردوغان خلال لقاءاته مع الشعب التركي.

وقال زين إن "جميع المسلمين في أنحاء العالم يحبون كثيرًا الرئيس التركي أردوغان".

وأشاد زين بالجهود التي تقوم بها تركيا من أجل السوريين ومن أجل مسلمي أراكان، واعتبر أن تركيا بقيادة أردوغان تمثل نموذجًا للعديد من الدول المسلمة.

وعن حكاية تقديمه أغنية عن أردوغان والشعب التركي قال زين إن عددًا من أصدقائه التقوا أردوغان، وقال لهم الرئيس التركي مازحًا، "أين أغنية ماهر عن تركيا؟"، وقال زين إنه شعر بالفخر عندما حكى له أصدقاؤه ما حدث، وأنه ملزم بعمل الأغنية.

وقال زين "أنا لست تركيًا ولكنني أدعو الله دائمًا من أجل تركيا قوية ومستقرة".

وأضاف أنه نجح في إنهاء الأغنية في وقت قصير رغم ازدحام جدوله.

وكتب كلمات الأغنية الشاعر المقدوني أحمد كرتس، وهي من ألحان إمره موغوكوج، وقدم وسيم ملاك ومسعود كرتس، الدعم فيما يتعلق بالمحتوى.