تركيا.. تزياد الإقبال على شراء الأدوات الحربية القديمة بفضل المسلسلات التاريخية

قال الحرفي التركي شيهموس قانلي، الذي يمتهن صناعة أدوات الحرب القديمة باستخدام النحاس، إن المسلسلات التاريخية التركية زادت الاهتمام بمنتجاته.

وأفاد "قانلي" (55 عاما) في حديثه للأناضول، أنه يعمل في مهنته هذه منذ 39 عاماً، بورشته الصغيرة في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وأوضح أنه يصنع أدوات حرب قديمة مثل السيوف والأسافين، معبراً عن سعادته من زيادة الاهتمام بمنتجاته بفضل المسلسلات التاريخية التركية، التي يتم استخدامها فيها.

وذكر أنه لم يصب بكلل أو ملل من العمل بمهنته التي قال عنها إنها "شغف" بالنسبة له.

ونوه بأنه كان يصنع دائماً أدوات مثل؛ السيف والمقبض والوتد والخوذة والدرع والإبريق والرمح، إلا أن نسبة البيع كانت ضئيلة، لكنها ارتفعت بفضل المسلسلات التاريخية التركية.

ولفت إلى أنه يشاهد تلك المسلسلات لتطوير منتجاته، فيما لفت إلى أنها تستخدم كزينة على زوايا وجدران المنازل.

وذاع صيت المسلسلات التاريخية التركية خلال السنوات الأخيرة، على نطاق عالمي، ومنها: "عاصمة عبد الحميد" و"قيامة أرطغرل"، و"كوت العمارة".

وقد حطمت تلك المسلسلات أرقاماً قياسية من حيث نسبة المشاهدة، وخاصة في العالم العربي.