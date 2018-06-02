تعرف على السعر الذي بيعت به أغلى سيارة في العالم

بيعت سيارة فيراري كلاسيكية "قديمة" مقابل مبلغ 70 مليون دولار أميركي، لتصبح أغلى السيارات في العالم.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، السبت، أن السيارة من طراز "فيراري 250 جي تو أو"، مصنوعة عام 1963، حيث يطلق على السيارة القديمة اسم "الكأس المقدس".

وكانت السيارة المباعة فازت في سباق طواف فرنسا عام 1964، أحد أكثر سباقات شهرة وعراقة في العالم.

وقال مؤرخ المتخصص في شؤون سيارات فيراري، مارسيل ماسيني، إن رجل أعمال أميركي، اشترى السيارة دون أن يكشف عن هويته.

وتوقع المؤرخ أن السيارة ستباع خلال السنوات بثمن يزيد على 100 مليون دولار.

ويمكن عزو الثمن الباهض للسيارة، كونها نادرة للغاية، إذ لم تنج فراري سوى 36 نسخة منها بين عامي 1962-1964.

وقال ماسيني إن النسخة المباعة من أفضل 3 أو 4 من الطراز النادر.

وتجمع السيارة الكلاسيكية بين المظهر الرياضي والأداء، إذ زودتها فيراري بمحرك V12 بسعة 3 لتر، وبقدرة تصل إلى 200 حصان.