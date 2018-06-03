الأكياس البلاستيكية تقتل حوتا جنوب تايلاند

نفق حوت في جنوب تايلاند، صباح الجمعة، بطريقة مأساوية جرى الكشف عنها، جراء ابتلاعه أكثر من ثمانين كيسا بلاستيكيا، وفشل جهود الإنقاذ، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان".

وذكر المصدر أن الحوت أدخل إلى معدته ثمانين كيسا بلاستيكيا يصل وزنها إلى قرابة 8 كيلوغرامات، وجرى العثور عليه حيا، لكن وضعه كان حرجا جدا.

وأوضحت وزارة الموارد البحرية والساحلية في تايلاند، أنه تم العثور على الحوت، قرب حدود البلاد مع ماليزيا، وأضافت أن تشريحا أجري بغرض كشف سبب النفوق.

وتقيأ الحوت 5 أكياس بلاستيكية، أثناء محاولات الإنقاذ، لكن محاولات الإبقاء على قيد الحياة لم تتكلل بالنجاح.

وتعد تايلاند واحدة من أكبر مستهلكي الأكياس البلاستيكية في العالم، وهو ما يؤدي إلى هلاك سنوي لما لا يقل عن 300 حيوانات بحري تضم الحيتان والسلاحف والدلافين.