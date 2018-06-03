بعد مهمة استغرقت ١٦٨ يوما.. كبسولة الفضاء سويوز تهبط على الأرض

هبطت كبسولة الفضاء الروسية سويوز، القادمة من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء، في سهول كازاخستان.

وهبطت الكبسولة، مستخدمة مظلة حمراء وبيضاء، في الساعة 6:39 دقيقة بالتوقيت المحلي (1239 بتوقيت غرينيتش) اليوم الأحد دون مشاكل واضحة.

كان على متن الكبسولة رواد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف والأمريكي سكوت تنغل والياباني نوريشيغ كاناي، لينهوا مهمة استغرقت 168 يوما.

ويوجد في المختبر المداري حاليا ثلاثة من رواد الفضاء هم الأمريكيان درو فوستل وريكي أرنولد والروسي أوليغ أرتيمييف.

ومن المقرر إطلاق كبسولة على متنها ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى المحطة الدولية يوم الأربعاء.