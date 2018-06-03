مسجد في كيرك كاله التركية يتبنى قطة وصغارها السبعة بعد ولادتها في المنبر

تبنى إمام وإدارة مسجد في ولاية كيرك كاله، وسط تركيا، رعاية قطة وصغارها بعدما ولدتهم في منبر المسجد.

وقام الإمام حسين سوت بإنشاء مأوى مؤقتاً للقطة وصغارها السبعة داخل مسجد تشيشملي، وسط مدينة كيرك كاله، على ما أفادت وكالة الأناضول.

وعمدت إدارة المسجد إلى احتضان القطط وتقديم الحليب لهم وكل أنواع الرعاية لهم.

يقول الإمام حسين إن القطة الحامل دخلت المسجد خلال صلاة الجمعة في الأسبوع الماضي، ووضعت أطفالها في منبر المسجد، مؤكداً: "منذ ذلك اليوم ونحن نوفر لهم الحليب".

ويضيف: "أنا إمام هذا المسجد منذ 14 عاماً وهذه هي المرة الأولى التي أصادف فيها حادثة مشابهة".

وأشار حسين إلى أن مسجده بات يعرف في المنطقة باسم "مسجد القطط"، وأن الأطفال في الجوار يترددون بين الفينة والأخرى على المسجد للعب مع القطط.

ويعرف الشعب التركي بعطفه الخاص على القطط، وكانت ولاية مرسين التركية افتتحت سابقاً أول حديقة خاصة بالقطط في البلاد.