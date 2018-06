هل كان اليوم يتكون من ٢٤ ساعة في كل العصور؟

كشفت دراسة علمية أن اليوم على سطح الأرض كان يستغرق 18.7 ساعة فقط قبل 1.4 مليار عام.

وأجرى الدراسة علماء من جامعتي كولومبيا وجامعة ويسكونسن، الأمريكيتين، باستخدام طريق إحصائية تعتمد على نظريات علم الفلك والملاحظات الجيولوجية، ونشرت نتائجها في دورية "Proceedings of the National Academy of Sciences" العلمية.

ووفقا للدراسة كان القمر أقرب للأرض قبل 1.4 مليار سنة، حيث كان يبعد عنها 341 ألف كيلومتر، في حين يبعد عنها الآن 385 كيلومترا.

وتقول الدراسة إن قرب القمر كان له تأثير على سرعة دوران الأرض حول محورها، حيث كانت تدور بشكل أسرع وتستغرق الدورة 18.7 ساعة.

ويبتعد القمر عن الأرض 3.82 سنتيمترا كل عام.