بينها العربية.. مجمع اللغة التركية يعدّ معاجم بأربع لغات

قال رئيس مجمع اللغة التركية، مصطفى كاتشالين، إن المجمع يعمل على طباعة أربعة معاجم باللغات البلغارية والمقدونية والعربية والألبانية.

وأوضح كاتشالين، اليوم الأربعاء، أن معجمي اللغتين البلغارية والمقدونية باتا في مرحلة الطباعة.

وأضاف أن المجمع، شرع في إعداد معجمي اللغتين العربية والألبانية، مبيناً أنهم بصدد تقديمها لخدمة المواطنين خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أعوام.

وأكد رئيس المجمع التركي، أن إعداد المعاجم يحتاج فترة زمنية طويلة، وفريقا مختصا وخبيرا، وعملا دقيقا، وجهدا كبيرا.

ولفت إلى أن المعاجم باتت تشكل عنصراً رئيسياً في حياة الناس خلال الوقت الراهن.

واستدرك كاتشالين، بأن مشروع إعداد معجم للغة العربية في تركيا، يتطلب بذل طاقات كبيرة.

وأردف مبيناً: "من المغرب مروراً بمصر ووصولاً إلى سوريا جميع هذه الدول تتحدث العربية، غير أن لهجاتهم مختلفة".

ولفت "كتشالين" أن معجم اللغة العربية الذي سيصدره مجمع اللغة، سيكون غنياً من حيث المحتوى والمفردات.