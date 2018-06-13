هل كان الفيزيائي الشهير أنشتاين عنصرياً تجاه الصينيين؟

كشفت يوميات للفيزيائي الشهير، ألبرت أنشتاين، وثق خلالها رحلته إلى آسيا، وأتيحت للعموم مؤخراً، عن ميول عنصرية لدى أنشتاين تجاه الصينيين.

وتنطوي "يوميات سفر ألبرت أنشتاين.. الشرق الأقصى، فلسطين وإسبانيا بين 1922 و1923" التي نشرتها جامعة برينسيتون على تفاصيل حول زيارات الفيزيائي الشهير إلى الصين وهونغ كونغ واليابان وسينغافورة، على مدى 5 أشهر ونصف الشهر.

وتعرض الصفحات المكتوبة بخط اليد أنماطاً مختلفة لأشخاص من شعوب متعددة، بحسب الناشر، الذي رأى أيضاً أنها تطرح تساؤلات حول ميول أنشتاين العنصرية.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء، أجزاءاً من يوميات رحلة أنشتاين، والتي يمكن استنتاج التحيز لديه من خلالها.

يقول أنشتاين في يومياته بحسب الغارديان: "الصينيون لا يجلسون على المقاعد لتناول الطعام، بل يجلسون القرفصاء كما يفعل الأوروبيون عندما يخرجون إلى الغابات للترويح عن أنفسهم. كل ذلك يحدث بهدوء وبرود، وحتى الأطفال يبدون كئيبين وبلداء".

ووصف الفيزيائي الشهير الصينيين بأنهم "شعب أشبه بقطيع غريب الأطوار. يشبهون في الغالب الرجال الآليين أكثر مما يشبهون البشر"، ورأى أنهم أناس "كادحون، قذرون، ومتبلدو الإحساس".

زعيف روزنكرانز، أحد مدققي الكتاب، قال للصحيفة البريطانية إن "بعض أقسام الكتاب كانت مزعجة جداً، وتحديداً ما يقوله بخصوص الصينيين".

وأضاف روزنكرانز أنه بخلاف الصورة العامة المنتشرة جداً لأنشتاين، يظهر الكتاب جانباً مختلفاً تماماً لـ"رمز الإنسانية". ورأى أن هذه الكتابات "أخذت منه على حين غرة، حيث لم يكن ينوي إتاحتها للعموم".