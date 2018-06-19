"العروس الصفراء" تُزين الحقول بتركيا

بدأت أزهار عباد الشمس تتفتح في الحقول الواسعة التي اصطبغت باللون الأصفر في ولاية قرقلار إيلي، شمال غربي تركيا.

وتفتحت أزهار عباد الشمس المزروعة مبكراً، في حين لا تزال تلك التي زرعت في وقت متأخر تنمو وتكبر حيث يتلاقى اللونان الأخضر والأصفر في حقول عباد الشمس.

كما يتنقل النحل بين أزهار عباد الشمس، لجمع رحيقها في منظر بهيج.

وتُلبي ولاية قرقلا إيلي، القسم الأكبر من حاجة البلاد من بذور عباد الشمس، حيث يُطلق عليها محلياً اسم "العروس الصفراء".

وقال "طورهان ألطنتال"، رئيس غرفة تجارة قرقلار إيلي، للأناضول، إن حقول عباد الشمس في الولاية بدأت تصطبغ باللون الأصفر شيئاً فشيئاً.

وأضاف أن حقول عباد الشمس تبدو غاية في الجمال، حيث يقصدها بعض المواطنين من أجل التقاط صور فوتوغرافية لهم ولأسرهم.

وأشار ألطنتال، أنهم يتوقعون موسماً جيداً من محصول عباد الشمس، متمنياً النجاح والتوفيق لكل المزراعين.