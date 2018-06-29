سبيس إكس تطلق روبوت ذكاء اصطناعي وقهوة مركزة لطاقم المحطة الدولية

عاد صاروخ تابع لشركة سبيس إكس، والذي كان قد تم إطلاقه قبل شهرين مع قمر صناعي يتبع وكالة ناسا للفضاء، للعمل مرة أخرى الجمعة، منطلقا مع إمدادات جديدة لمحطة الفضاء الدولية.

وأطلق الصاروخ فالكون المستعمل من كيب كانافرال بولاية فلوريدا، وهو يحمل نحو 6 آلاف من البضائع (بوزن 2700 كيلوغرام) بينها أول روبوت بذكاء اصطناعي متجه إلى الفضاء، وفئران متطابقة جينيا وقهوة فائقة الكافيين لطاقم محطة الفضاء الدولية.

من المقرر أن تصل الشحنة المحطة يوم الاثنين، وهي معبأة في كبسولة تمت إعادة استخدامها أيضا.

ومن شأن ذلك أن يشكل أسرع عملية إعادة إطلاق تقوم بها شركة سبيس إكس من صاروخ داعم. وأطلق نفس الصاروخ الداعم للمرحلة الأولى من القمر الصناعي تيس في أبريل/ نيسان، وحلقت الكبسولة في 2016.

وبهدف خفض تكاليف الإطلاق عن طريق إعادة استخدام الصواريخ، لم تسترجع سبيس إكس الصاروخ من أجل رحلة أخرى، وبدلاً من ذلك، تخلت عنه في المحيط الأطلسي. وتتحول الشركة إلى نوع جديد من الصواريخ الداعمة.

وكانت المحطة الفضائية وسكانها الستة يحلقون على مسافة 250 ميلا فوق جنوب المحيط الهادي عندما انطلق صاروخ فالكون 9.