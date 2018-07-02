بحيرات قونية قبلة العرسان لالتقاط صور الزفاف

باتت بحيرتا "مكا" و"أجي غول" في ولاية قونية وسط تركيا، قبلة للعرسان، الراغبين بالتقاط الصور، لتخليد ذكرى زواجهما.

وتقع البحيرتان في قضاء "قره بنار"، وتكتسبان جمالا آخاذا مختلفا، مع تبدل فصول السنة.

وأصبحت "مكا" و"أجي غول" أشبه باستديو تصوير في الهواء الطلق، لا سيما بالنسبة للعرسان الذين يحرصون على التقاط الصور بلباس الزفاف.

ومن بين هؤلاء، "غولسوم" و"شاهين" ياريم أوغلو، اللذان اختارا المكان لتخليد ذكرى زواجهما.

وقالت غولسوم للأناضول: " قررت مع زوجي شاهين، التقاط الصور عند البحيرات، في يوم فرحنا".

وأردفت: "لقد أصبح ذكرى جميلة لنا، كما أننا ساهمنا في التعريف بمنطقتنا".