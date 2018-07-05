الحمل "لوقوم".. طفل بامتيازات كاملة لدى أسرة تركية

"نعتني بهذا الحمل كما نعتني بطفل صغير"، بهذه العبارة أعرب الزوجان التركيان عبد القادر وسيهان يرميبيش أوغلو، عن عشقهما لتربية حمل أبيض أسمياه "لوقوم" في ولاية أوردو شمالي البلاد.

ويواظب عبد القادر وسيهان الاعتناء بالحمل الذي اقتنياه قبل 6 أشهر في منزلهما بقرية "إسلام داغ" بقضاء "فاتسا" في أوردو، حيث تحول "لوقوم" إلى مصدر للبهجة في منزل الزوجين.

ويسعى الزوجان إلى المحافظة على نظافة الحمل وعدم إهمال العناية بصحته، عبر استخدام حفاضات أطفال، والذهاب بشكل دوري إلى عيادة البيطري، وتقديم التوت البري له ليأكله في بعض الأحيان.

وأكد عبد القادر أنهما سعداء للغاية لتربية الحمل، وقال: "نعتني بالحمل كما يتم الاعتناء بأي طفل، حتى أننا نأخذه معنا لدى قيامنا بأي زيارة، ولا نفارقه أبدًا".

وأشار إلى أن الحمل يتابع التلفاز معهم في بعض الأحيان، وأضاف: "بات لوقوم بهجة المنزل، ولذلك فإننا لا ندري كيف سيأتي يوم ونفارقه فيه".

بدورها، أشارت سيهان إلى أنهما يعتنيان بالحمل كابن لهما، ويجعلانه يشاركهما مائدة الطعام، ولفتت إلى أنهما يسعيان بنفس الوقت إلى عدم حرمانه من البيئة الطبيعية له.

وأردفت، "كان لوقوم يوقظنا وقت السحور بشهر رمضان، ويأتي إلى فراشنا صباحًا لإيقاظنا".

وأكدت سيهان أن محبة الحيوانات أمر لا مثيل له، معربة عن أسفها إزاء بعض الأشخاص الذين يعذبون الحيوانات.