موديل 1935..سيارة "أتاتورك" تستعيد رونقها بعد إصلاحها وصيانتها

انتهت أعمال إصلاح وصيانة سيارة رسمية مصفحة موديل "لينكولن" 1935، كان يستقلها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك؛ لتستعيد رونقها من جديد.

ونُظّمت مراسم إعادة تسلّم السيارة المذكورة في ضريح أتاتورك "أنيت قبر" والذي يدفن فيه بالعاصمة أنقرة بعد أن أنهى "اتحاد السيارات الأثرية/ العتيقة" عمليات الصيانة الخاصة بها.

وقال قاسم محمد تكه، الضابط المسؤول عن المتحف الموجود ضمن مبنى الضريح، إن السيارات الثلاث التي استخدمها أتاتورك، تضررت على مرّ السنين وكانت تحتاج لعمليات صيانة وإصلاح.

وأضاف أن أعمال إصلاح وصيانة إحدى سيارات أتاتورك بدأت في 2012 وانتهت 2015، فيما انتهى إصلاح الثانية الأربعاء، وهي موديل لينكولن 1935.

من جهته قال المسؤول عن صيانة السيارة "كمال أك أل" إن أعمال الصيانة استغرقت سنتين و4 أشهر، وإنه تم استيراد الأجزاء المفقودة منها وإصلاح المعطوبة منها.

وأضاف أنهم فككوا جميع أجزاء السيارة للتمكن من صيانتها وتحديثها، والتقطوا مئات الصور لكل واحدة منها.

وخلال مراسم تسليم السيارة قُدمت ميداليات تذكارية لكل من ساهم بصيانة السيارة وإعادتها لشكلها القديم.

وتستعد السلطات التركية لصيانة السيارة الثالثة لمؤسس الجمهورية وهي من موديل 1936 "كاديلاك"، كان قد أهداها مصرف "إيش بنك" التركي له في الذكرى العاشرة لتأسيس البنك.