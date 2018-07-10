الرئيس الفنزويلي يزور موقع تصوير "أرطغرل" بإسطنبول

زار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، موقع تصوير المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" بمنطقة "بيقوز" في إسطنبول.

واستقبل مادورو في موقع التصوير، منتج المسلسل محمد بوزداغ، والمخرج متين غوناي، حيث أطلعا مادورو على معلومات عن المسلسل وموقع التصوير.

وخاطب مادورو الممثلين بأسمائهم في المسلسل ومازحهم وتجاذب معهم أطراف الحديث، قبل أن ينتقل إلى خيمة "السيد أرطغرل".

وبعد مأدبة الطعام، قدم مادورو شكره لفريق العمل لحسن استقبالهم له ولوفده، مشيدًا بجهودهم في نجاح المسلسل.

وأشار خلال تصريح للأناضول، إلى أنهم يتابعون المسلسل باهتمام بالغ في فنزويلا، "لأنه يلامس القيم الإنسانية".

وأضاف: "بدأنا بمشاهدة مسلسل أرطغرل، وفجأة وجدنا أنفسنا في قلب المسلسل بفضل الرسائل التي يوجهها (..) فقبل كل شيء، جذب انتباهي شجاعة أرطغرل وولاؤه لمبادئه، كما أنه لا يشعر بالتعب أمام الصعوبات، ونحن أيضًا كذلك".

بدوره، قال منتج المسلسل، محمد بوزداغ، إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف المليار متابع في 65 بلدًا حول العالم.

وأضاف "رغم أن موقع التصوير في فترة عطلة، إلا أن (مادورو) أضفى جوًا لطيفًا على الموقع".

وفي ختام الزيارة أهدى القائمين على المسلسل سيفًا إلى مادورو والوفد المرافق له والذي ضم 6 وزراء.