زوجان تركيان يحولان مركبتهما الزراعية إلى مكتبة متنقلة

على مركبة زراعية مزينة ببالونات، يتجول الزوجان ألب أرسلان وعائشة جالشكان، في قرى ولاية أوردو، شمالي تركيا، لتوزيع كتب على الأطفال.

ومنذ 18 عاما، يعمل ألب أرسلان مدرسا للتاريخ، فيما تعمل زوجته عائشة، مدرسة للعلوم الاجتماعية في مدارس قضاء أولو باي.

وفي خطوة لدعم مشروع أطلقته قائمقامية المنطقة للتشجيع على القراءة، قرر الزوجان تحويل مركبة يطلق عليها "بات بات" تستخدم للتنقل في الأراضي الزراعية والوعرة (تشبه التوك توك) إلى مكتبة متنقلة.

ويضع الزوجان مئات الكتب ومجلات أطفال، مستعارة من المكتبات أو المهداة إليهما، في رفوف مكتبة مثبتة في القسم الخلفي للمركبة، مخصص لنقل البضائع، لتوزيعها على أطفال المنطقة وترسيخ حب القراءة في نفوسهم

وأوضح ألب أرسلان للأناضول أنه وزوجته يتوجهان كل يوم إلى قرية مختلفة، لتوزع الكتب المستعارة من مكتبات متنوعة، على الأطفال لحثهم على القراءة، خلال عطلة الصيف.

ولفت إلى أن الغاية من استخدام المركبة الزراعية، المزينة بالعلم التركي والبالونات هو لفت الأنظار إلى هذه الخطوة.

بدورها قالت عائشة إنهما شاهدا في أفلام وثائقية توزيع كتب على الأطفال على ظهور الحمير، إلا أنهما قررا استخدام مركبة زراعية نظرا لطبيعة أراضي المنطقة، فضلا عن لفت الانتباه حيث باتت تنهال عليهما الكتب المهداة، من أجل إيصالها للأطفال.